Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса.

На основании соответствующего Распоряжения, подписанного президентом Азербайджана в 2022 году, в городе Зангилан началось проектирование и строительство здания полной средней общеобразовательной школы на 960 ученических мест, передает Азертадж.

В 2025 году в проект были внесены концептуальные изменения, и учебное заведение было перепроектировано и преобразовано в учебное заведение профориентационной направленности под названием «Зангиланский городской образовательный комплекс».

В комплексе созданы классы дошкольного образования, кабинеты биологии, информатики и допризывной подготовки, учебные пространства STEAM-STARTERS, STEAM-SCIENCE LAB и STEAM CHALLENGE, зоны робототехники, лаборатории, швейная мастерская, а также мастерские слесаря-сантехника и электромонтера. В распоряжении преподавателей и учащихся также будут библиотека, спортивный и актовый залы, столовая.

Во дворе комплекса общей площадью 1,6 гектара проведена масштабная работа по благоустройству, созданы открытая спортивная площадка и беговая дорожка.