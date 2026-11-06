Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Абу-Даби.

При этом он не ожидает серьёзного прорыва по итогам встречи, однако считает важным сам факт возобновления диалога, сообщил Буданов американскому телеканалу CBS News.

По его словам, предстоящий раунд переговоров может стать первым шагом к постепенному сближению позиций Москвы и Киева. Он выразил уверенность, что консультации не ограничатся одной встречей и стороны продолжат обсуждение спорных вопросов.

Буданов подчеркнул, что само проведение переговоров уже можно считать определённым прогрессом. Вместе с тем, по его оценке, ожидать быстрого соглашения по ключевым вопросам урегулирования пока не стоит.