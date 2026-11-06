Индия начала поставки Армении управляемых ракет для реактивных систем залпового огня Pinaka. Первая партия, включающая 1000 ракет, отправлена с производственного предприятия компании Solar Defence and Aerospace Limited.

Об этом сообщает индийское издание Indian Defence Research Wing (IDRW).

По данным издания, поставка является частью крупного контракта с Арменией, который предусматривает приобретение четырех батарей систем Pinaka, боеприпасов и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 20 млрд индийских рупий (около 210 млн долларов).