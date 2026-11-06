Собственники и операторы персональных данных несут полную ответственность за их защиту даже при привлечении сторонних подрядчиков, а нарушения в этой сфере влекут административные санкции.

Об этом заявило Национальное агентство кибербезопасности (НАК).

В ведомстве подчеркнули, что на фоне участившихся масштабных утечек информации передача обработки данных третьим лицам (поставщикам услуг) не освобождает организации от предусмотренных законодательством обязательств.

Расследования МКА выявили ключевые уязвимости и факты небрежного отношения к защите данных, среди которых слабый контроль за доступом к системам и несвоевременное обновление ПО; нечеткое распределение обязанностей по защите информации между заказчиками и поставщиками услуг; затягивание с устранением рисков.