В Турции продолжается успешная реализация реформ в оборонной сфере, которые, в частности, предусматривают переход армии на контрактную основу.

Как передает «Анадолу», Анкара делает ставку на реализацию военной концепции, предполагающей не только укрепление системы защиты и совершенствование военных технологий, но и превентивные шаги в отношении вероятных угроз.

В рамках продолжающихся реформ части турецкого спецназа, участвующие в операциях против террористов, уже полностью комплектуются бойцами-контрактниками. По данным Министерства национальной обороны Турции, только за последние два года турецкая армия пополнилась 45273 сержантами-сверхсрочниками.

В соответствии с концепцией, в зонах проведения операций уже не осталось служащих призывников. При этом в ряде провинций Турции сформированы военные части, которые комплектуются из контрактников. На фоне перехода армии на контрактную основу призывники используются лишь в тылу, тогда как на передовой служат контрактники.

В рамках реформирования ВС Турции срок обязательной службы в армии был сокращен с 18 до 12 месяцев, а срок офицерской службы после окончания вуза – с 15 до 12 месяцев.

В то же время завершено обучение 9116 контрактников, которые уже отправлены в военные части. В настоящее время в Турции продолжается обучение еще 2554 военнослужащих, которые будут служить на контрактной основе.

Minval.az