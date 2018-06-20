Министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане объявил, что не будет участвовать во встрече ОПЕК+ 23 июня. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 23 июня, страны ОПЕК обсудят с государствами, которые не входят в картель, повышение объемов добычи нефти. США выступают за такие меры, чтобы стоимость ресурса на рынке снизилась; Россия также поддерживает увеличение добычи.

«Я не верю, что на этой встрече мы сможем достичь соглашения. ОПЕК — не та организация, которая следует инструкциям президента [США Дональда] Трампа», — сказал Зангане.

Иранский министр добавил, что покинет Вену в пятницу до того, как начнутся переговоры ОПЕК+.

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