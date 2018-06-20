Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 25 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в Twitter.

В числе уничтоженных объектов подземный учебный центр ХАМАС.

Согласно сообщению, удары нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

Накануне из сектора Газа в направлении южных районов Израиля были запущены 30 ракет, семь из них ликвидированы системами ПВО, три упали на территории сектора Газы.

«ХАМАС способствует росту напряженности в секторе Газа и несет прямую ответственность за происходящее», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

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