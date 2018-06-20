Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что вопреки протестам Конгресса США Турция получит первые истребители F-35 уже в четверг.

«Два истребителя будут переданы нам 21 июня», — сказал он.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation также подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне. Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

В общей сложности Турция хочет получить от США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35.

Minval.az