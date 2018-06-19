Парламент Македонии ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на «Республику Северная Македония», передает РБК.

В сообщениях отмечается, что соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента — 69 человек. При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Накануне МВД Македонии сообщило о задержании по меньшей мере 25 человек, участвовавших в акции протеста против изменения называния страны. Кроме того, сообщалось, что во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли около 4 тыс. протестующих, которые также выражали недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов в Греции были ранены 12 человек.

Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

Minval.az