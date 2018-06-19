Президент Франции Эмманюэль Макрон упрекнул подростка в неподобающем поведении, передает РБК.

Во Франции отметили 78-ю годовщину военной речи Шарля де Голля. По окончании церемонии в департаменте О-де-Сен президент направился к собравшимся зрителям, чтобы поприветствовать их. Согласно видео, размещенном на сайте агентства, подросток выкрикнул президенту: «Как дела, Ману?».

«Ты здесь на официальной церемонии. Ты не можешь так себя вести. Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют «Марсельезу» и «Песню партизан», обращайся ко мне «господин президент», — ответил Макрон.

Далее французский лидер добавил, что для начала подростку нужно выучиться «научиться себя обеспечивать, только потом уже устраивать революцию».

18 июня 1940 года Шарль де Голль обратился из Лондона к соотечественникам в оккупированной Франции и призвал всех ее жителей сражаться против немецких и итальянских войск.

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