Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о неизменной поддержке Пхеньяна вне зависимости от ситуации на международной арене и в регионе.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ким Чен Ын во вторник в сопровождении супруги прибыл в Китай с двухдневным визитом. Встреча двух лидеров состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

«Китай придает крайне важное значение отношениям дружественного сотрудничества с КНДР. Вне зависимости от изменений в международной обстановке и ситуации в регионе, твердая позиция партии и правительства Китая по развитию дружественных отношений с КНДР останется неизменной, дружественное отношение китайского народа к народу КНДР останется неизменным, поддержка социализму КНДР останется неизменной», — цитирует Си Цзиньпина телеканал

Председатель КНР также выразил готовность и дальше содействовать долгосрочному, стабильному и здоровому развитию отношений между двумя странами на благо их народов.

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