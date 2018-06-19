Турция покупает у России зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос закрыт. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что республика не намерена «отказываться от этой сделки, несмотря на решение Сената Конгресса США» о лишении министра обороны США возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Minval.az