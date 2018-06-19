Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность.

Девяносто процентов одобряющих его деятельность — республиканцы. Отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Gallup poll также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

Ранее Джон Зогби, известный американский социолог, основатель фирмы исследования общественного мнения Zogby International Poll рассказал, что половина американцев одобряет экономическую политику Трампа, больше 40% — внешнюю политику.

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