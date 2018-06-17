Футбольный клуб “Карабах” продлил контракт с еще одним футболистом.

Как сообщает Report, испанский полузащитник Дани Кинтана продлил контракт ФК “Карабах” на два года.

Отметим, что Д.Кинтана в марте 2015 года перешел в агдамский клуб.

Minval.az