Актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли поблагодарила правительство Ирака за размещение на своей территории сирийских беженцев. Об этом сообщается на сайте управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Джоли рассказала о тяжелых последствиях недостаточного финансирования помощи беженцам.

Как передает «Газета», по ее словам, необходимо прекратить конфликт, который заставляет людей в Сирии покидать свои дома.

Она также подчеркнула «великодушие властей Ирака в отношении беженцев из САР».

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