Министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать в правительстве Ангелы Меркель, пишет Die Welt.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал глава МВД на совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

По данным СМИ, министр повторил это заявление несколько раз.

Отношения между Зеехофером и Меркель обострились и остаются напряженными в связи с противодействием нелегальной миграции. Канцлер совместно с христианскими демократами стремятся к принятию общеевропейского решения данной проблемы, а глава МВД и баварский ХСС требуют, чтобы мигрантов без документов либо получивших отказ на предоставление убежища в Германии, разворачивали еще на границе.

Таким образом, натужные отношения между близкими партиями, составляющими крупнейший политический блок страны, могут привести к правительственному кризису.

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