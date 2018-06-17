Режим прекращения огня с радикальной группировкой «Талибан» продлен правительством Афганистана в одностороннем порядке. Срок предыдущего перемирия истекает в среду, 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганские СМИ.

Согласно имеющимся данным, президент страны Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня, сообщает телеканал 1TV. Движение «Талибан» вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

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