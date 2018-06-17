Вооруженные силы Ливии поймали одного из лидеров «Аль-Каиды» Абу Сафьяна бин Каму.

Террориста и его сообщника Мухаммеда Идриса аль-Мансури задержали в ходе спецоперации ливийской армии городе Дерна на севере Ливии.

Как передает РИА Новости, 59-летний бин Каму считается одним из самых авторитетных лидеров «Аль-Каиды». Во время пребывания Усамы бин Ладена в Судане, бин Каму был его личным водителем. После поимки американскими спецслужбами он отбывал заключение в тюрьме Гуантанамо и был экстрадирован в Ливию 2007 году. Четыре года спустя ему удалось бежать из тюрьмы Абу Салим, когда Триполи был захвачен повстанцами.

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