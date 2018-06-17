Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о нейтрализации террористов ячейки ХАМАС, которые занимались подготовкой терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве. Премьер-министр написал об этом на своей странице в фейсбуке.

«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израилясорвали подготовку нападения террористов-смертников ячейки ХАМАС в Наблусе на Иерусалим и Тель-Авив», — написал Нетаньяху.

Как передает «Газета», он также заявил, что члены ХАМАС пытаются атаковать Израиль с территории сектора Газа, Иудеи и Самарии и пообещал продолжать удерживать контроль над всей территорией, располагающейся к западу от реки Иордан.

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