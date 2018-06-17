Десятки овец заполонили пригород Парижа Обервилье.

Как передает «Лента», животных специально выпускают пастись в пригородном пейзаже, чтобы привнести в него немного пасторали и помочь горожанам снять стресс.

Такая акция проходит ежемесячно. Животных выпускают из своих вольеров на улицу, они бродят, поедают траву возле многоэтажных домов и бездельничают, привлекая внимание взрослых и детей.

Одна цель городского проекта — обеспечить овец большим разнообразием растений. Некоторые виды городской флоры помогает животным избавляться от паразитов. Другая цель — разнообразить облик пригорода, который застроен блочными многоэтажками и индустриальными объектами.

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