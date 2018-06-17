Выступая перед последователями из России и стран СНГ во время духовных учений в Риге, Далай-лама XIV назвал систему материалистических ценностей и желание чего-то большего главными препятствиями для счастливой жизни человека.

— Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум, — приводит слова духовного лидера РИА Новости.

По его словам, «покой ума» можно достичь через сопереживание и альтруизм. Далай-лама добавил, что страдания приносят негативные эмоции — гнев, зависть и чувство конкуренции.

Minval.az