Двадцать человек пострадали на выставке Art All Night («Искусство всю ночь») в городе Трентон в США в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Об этом сообщает Fox News.

По разным данным, стрелок был убит. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

***

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на выставке Art All Night в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси, сообщает газета Trentonian со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 3:00 по местному времени в воскресенье во время 24-часовой ежегодной выставки. Полиция подтвердила, что один человек погиб, однако точное количество раненных пока не установлено.

«Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной», — рассказал лейтенант Даррен Заппли (Darren Zappley).

Причины инцидента пока не ясны, есть несколько подозреваемых, которые могли открыть стрельбу на мероприятии. Сообщается, что полицейский, который находился в тот момент не при исполнении, начал стрелять в ответ.

Также сейчас выясняется, чей выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека

Minval.az