США предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации. При этом если Пхеньян эти требования не выполнит, то санкции сняты не будут. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил глава японского МИД Таро Коно.

«Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян довёл до сведения Северной Кореи, что США включают в термин «полная денуклеаризация» ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения — химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов», — отметил он.

Minval.az