Лидеры Турции и Франции обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, подчеркнули значимость сотрудничества для устранения региональных проблем

Как передает Anadolu, cостоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили источники в администрации президента Турции.

Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Лидеры Турции и Франции рассмотрели ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, подчеркнули значимость сотрудничества для устранения региональных проблем.

Президент Турции напомнил, что США и Турция достигли согласия по Сирии, в частности, по сирийскому Манбиджу, что откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества Вашингтона и Анкары.

Лидеры Турции и Франции также договорились о тесном сотрудничестве после президентских и парламентских выборов, которые пройдут в Турции 24 июня.

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