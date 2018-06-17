ВВС Турции уничтожили 35 боевиков РПК на севере Ирака в горах Кандиль.
Как передают турецкие СМИ,террористы были уничтожены в рамках спецоперации ВВС, проводимой в регионе 15 июня.
ВВС Турции уничтожили 35 боевиков РПК на севере Ирака в горах Кандиль.
Как передают турецкие СМИ,террористы были уничтожены в рамках спецоперации ВВС, проводимой в регионе 15 июня.
Дата: 2018/06/17 12:00
Раздел: Мир
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