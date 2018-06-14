Провокацию официальный Ереван устроил. Но вот удалось ли ему спасти от крушения режим Бако Саакяна?

В 1986 году в СССР, где как раз набирала силу «перестройка», «гласность» и т.д., в телеэфир вернулся суперпопулярный еще в шестидесятые «Клуб веселых и находчивых», или КВН — с юмором, который даже по перестроечным временам казался невероятно острым и смелым, с режиссерскими «находками» и яркими «задумками», тот самый, где уже очень скоро завоевали невероятную популярность «Парни из Баку» и их лидер, ныне, к сожалению, покойный Анар Мамедханов, Бахрам Багирзаде и многие другие «кавээновцы», которые бывшими не бывают.

В том же КВН в далеком 1986 году на сцену вышла и команда Воронежского инженерно-строительного института. Которая на одной из игр представила публике…пародию на нашумевший сериал «Америка», по сюжету которого, советские войска оккупируют США. И в этой пародии, в числе прочего, была и такая фраза: «Президент стоит в углу. Он наказан».

Конечно, президент Армении Арман Саркисян не стоит в углу в прямом смысле. Просто он, оставшись этаким «последним республиканцем» во властных структурах, стремится вести себя «тише воды, ниже травы». По совести говоря, новому президенту Армении с самого начала предназначалась декоративно-представительская роль, а не кусок пирога с начинкой из реальной власти, но сегодня, когда режим его друга, соратника и однофамильца Сержа Саргсяна «посыпался», в премьерском кресле — Никол Воваевич Пашинян, а из властных структур «республиканцев» бесцеремонно «вычищают», глава государства предпочитает лишний раз не лезть на глаза (и на рожон).

Но даже в такой ситуации Армен Саркисян умудрился спровоцировать громкий политический скандал. И еще подставить подножку не кому-нибудь, а Владимиру Путину.

13 июня Армен Варданович по приглашению Бако Саакяна, именующего себя «президентом Нагорного Карабаха», отправился на оккупированные азербайджанские земли. Посещением Ханкенди не ограничился — заехал еще и в Кельбаджарский район, по официальной версии, для посещения монастыря Дадиванк.

И все это происходило как раз в те дни, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян прибыли в Москву, на открытие Чемпионата мира по футболу — 2018. Мало того, совпала поездка президента Армении еще и с визитом в регион сопредседателей МГ ОБСЕ.

В Баку свое отношение к поведению руководства Армении высказали гласно и открыто. Визит президента Армении Армена Саркисяна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе в Кельбаджарский район, является провокацией и служит обострению ситуации, отметил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По словам азербайджанского дипломата, это еще раз доказывает, что разговоры руководства Армении о мире или сотрудничестве не что иное, как лицемерие и попытка обмануть международную общественность. «Руководство Армении в день визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ своими провокационными и деструктивными шагами, в том числе необоснованными претензиями на участие сепаратистского режима в переговорах, открыто демонстрирует, что Армения совсем не заинтересована в решении конфликта путем переговоров, демонстрирует, что проводит политику аннексии азербайджанских территорий путем сохранения статус-кво и военной агрессии. Эта политика, которую продолжает проводить руководство Армении, серьезно угрожает региональному миру и безопасности. Еще раз заявляем, что Армения в полной мере несет ответственность за существующее положение», — подчеркнул Гаджиев. Здесь нужно небольшое пояснение. Вряд ли Никол Пашинян, «вбрасывая идею» насчет участия армян Карабаха в переговорах, был настолько наивен, что не понимал: в Баку на это не согласятся. А «перекройка» всего переговорного процесса по капризу Еревана — сценарий слишком фантастический. Смысл затеянной Николом Воваевичем игры в другом.

Сегодня в СМИ, на уровне «утечек» обсуждается множество планов урегулирования конфликта: «пакетный», «поэтапный», предусматривающий освобождение пяти или семи районов и т.д. В Баку могут спорить, считать их пригодными хотя бы в виде основы для переговоров или категорически неприемлемыми, наконец, соглашаться с конкретными предложениями или отвергать их, но практически любой реальный план урегулирования означает вывод войск по крайней мере с какой-то части оккупированных Арменией азербайджанских земель. А значит, план урегулирования, предусматривающий даже частичный вывод войск хотя бы их двух районов, не говоря уже о пяти, семи и т.д., даже те варианты, которые в Баку с полным на то основанием считают неприемлемыми для Азербайджана, означают для властей Армении внутриполитическую катастрофу. Что уже диктует вполне предсказуемый сценарий: максимально затягивать переговоры, торпедировать урегулирование, выдвигать заведомо неприемлемые условия, вроде «немедленно пригласите Бако Саакяна к столу переговоров» и приводить для этого анекдотичные обоснования в стиле «Кочарян и Саргсян были родом из Карабаха и могли вести переговоры от имени карабахцев, а я — нет».

Другой вопрос, что сегодня, после апрельских боев 2016 года, Еревану лучше бы учитывать, что затягивание переговоров сверх меры становится слишком опасным: если дипломатия слишком долго не может сказать ничего членораздельного, заговорить могут пушки. Точнее, «Полонезы», LORA и DANA. Не говоря о том, что и экономическая цена конфликта для Армении никуда не исчезла. Так что Никол Пашинян, возможно, и пытался сделать «ход конем», только вот, похоже, принял за чистокровного карабахского скакуна, пардон, совсем другое домашнее животное из отряда непарнокопытных, известное своим упрямством и длинными ушами. Другое дело, что, похоже, ничего умнее, чем «день простоять да ночь продержаться», Никол Воваевич изобрести просто не в состоянии.

Однако главная причина, по которой Арман Саркисян отправился в Карабах, с урегулированием конфликта связана весьма опосредованно. Президент Армении пытается спасти режим Бако Саакяна. А вернее сказать, бизнес-интересы «карабахского клана».

Понятно, что теперь, после «бархатной революции», «карабахцам» и остальным «республиканцам» пришлось забыть о коррупционных схемах, исправно приносивших доход и при Роберте Кочаряне, и при Серже Саргсяне. Но остается еще весьма прибыльная сфера — грабеж оккупированных азербайджанских земель. Где есть и полезные ископаемые, включая золото, и ценнейшие породы дерева, и многое другое.

Но теперь эта последняя опора и надежда Саркисяна и компании рушится на глазах. Ереванская «Лрагир» высказалась на этот счет весьма откровенно. Как признает издание, в Карабахе «продолжаются разборки, имеющие давнюю историю в треугольнике отношений Серж Саргсян-Самвел Бабаян-Аркадий Гукасян. В основе разборок – дележ и передел личной власти. Все трое повесили себе ордена героев «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Все трое в разные годы были формальными или неформальными лидерами военно-политического режима в «Арцахе». Были и другие, скажем, Роберт Кочарян, Бако Саакян – которые в данный момент находятся вне указанных разборок». По мнению «Лрагир», «эти деятели при поддержке извне», оказывается, «установили военную диктатуру. Очень быстро, находящийся на посту «командующего карабахской армией» Самвел Бабаян превратил этот режим в военно-криминальную диктатуру, прогнав Кочаряна и Саргсяна из «Арцаха». В стране был укоренен криминальный беспредел». Как продолжает газета, Карабах был поделен «на касту привилегированных узурпаторов и обделенного и порабощенного народа. Одним достались джипы и дворцы, другим – гробы и тюремные камеры». Заметим: это уже не «азербайджанский агитпроп», а вполне себе ереванские СМИ. Эта система держалась достаточно долго, но теперь, похоже, терпение лопнуло. Бако Саакян пытается обойтись «малой кровью» и не подавать в отставку, но вот удастся ли ему этот маневр, вопрос открытый. Вот и примчался к нему на помощь из Еревана аж президент Армении собственной персоной.

Быть может, на фоне столь высоких ставок Саркисяну и казалось, что неизбежный скандал вокруг его провокационного визита — это цена, которую можно и нужно заплатить. Тем более что от международной репутации Армении и так мало что осталось. Но, по совести говоря, что в этой ситуации может сделать для своих «карабахских марионеток» Армен Саркисян? Предоставить Бако Саакяну чудодейственный рецепт «как противостоять уличным протестам»? Если бы он имелся в распоряжении «карабахского клана», на посту премьера сейчас восседал бы Серж Саргсян. «Не учить жить — помочь материально»? Это куда действеннее, но…где взять деньги так, чтобы и «верхушка» насытилась, и внизу недовольным тоже что-то перепало? Обещать в случае чего прислать полицию и солдат? Но, во-первых, основная часть вооруженных сил и так стянута в Карабах. Во-вторых, верховный главнокомандующий сегодня в Армении не он, а Пашинян. В-третьих, «нагулять жирок» на оккупированных азербайджанских землях не прочь и оголодавшие «ереванцы» из команды победившего Пашиняна. Которые явно не прочь «оседлать волну» и привести к власти в Ханкенди лояльных себе персон. И самое главное, в Ереване не могут не думать о возможности вмешательства со стороны Баку, если на оккупированных азербайджанских землях начнет разворачиваться «силовой сценарий». Нагорный Карабах — это с точки зрения международного права территория Азербайджана, а его немногочисленное оставшееся мирное население — азербайджанские граждане.

И вот тут уже не только Арману Саркисяну будут грозить неприятности посерьезнее, чем постоять какое-то время лицом в угол. И излишне напоминать, что нынешнее поведение ереванских бонз делает все более реальным именно этот сценарий.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az