В Кривом Роге, что в Украине, семейная пара насиловала 4-летнюю, записывая всё происходящее на камеру. Полученные видеозаписи они продавали через анонимные сайты в интернете, пишет РИА «VladTime».

29-летний мужчина и его 30-летняя жена насильственно занимались сексом со своим ребёнком. 4-летняя девочка стала жертвой из-за тяги родителей к записям происходящего на камеру. Однако в дальнейшем они не просто хранили полученные ролики у себя, но и продавали их в интернете. Видеозаписи с сексуальными действиями сексуального характера родители девочки продавали за биткоины.

Полиция уже нашла злоумышленников, ими оказались выходцы из Кавказа. Кроме этого они обыскали квартиру, которую арендовали насильники, где изъяли всю аппаратуру, на которую записывали видеоролики. Сейчас представители власти решают вопрос с заключением родителей под стражу, однако неизвестно, что стало помехой для данных действий.

Кроме того, в отношении злоумышленников возбуждена статья по факту изготовления и распространения порнографических материалов, однако по статье за изнасилование дело не проходит.

«После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что эта тварь делала с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить», – отметил первый заместитель главы Нацполиции Украины.

Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.

Minval.az