Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января.

«Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы», — сказал Навальный в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.

В немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен.

Результаты клинических исследований показали, что отравление произошло веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Minval.az