Российский миллиардер, акционер металлургической компании «Русал», Группы ГАЗ и энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска предсказал скорое мировое лидерство Китая. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях», — написал Дерипаска.

По его словам, ближайший съезд Коммунистической партии Китая (КПК), намеченный на 2022 год, «видимо, сделает надолго его [Си Цзиньпина] лидером не только Китая, но и всего мира».

Действующий президент США Дональд Трамп, по мнению Дерипаски, «уходит с позором». Бизнесмен считает такой итог закономерным.

Minval.az