Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальных сетях и сравнил себя с главой Белого дома. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал он.

По словам Кадырова, подобной ситуации не случилось бы с Трампом, если был он с уважением относился к демократии и правам человек.

Minval.az