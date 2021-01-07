«Использование когда-то воды рек (их было более 10), впадающих в Кызылагачский залив, в хозяйственных целях и резкое истощение залива нанесли серьезный ущерб запасам пресной воды».

Об этом говорится в годовом отчете Института Географии НАНА, передает АПА.

Отмечается, что в настоящее время ни одна река, кроме Гумбаши и Болади, не достигает залива. За последние 100 лет (1920-2020 гг.) уровень Каспийского моря снизился с 26 до 28 метров ниже уровня мирового океана.

«В настоящее время, в связи с тем, что уровень моря продолжает снижаться, площади острова Кюрдили и полуострова Сара стремительно расширяются. Площади заливов, наоборот, сокращаются. Уровень Кызылагачского залива тот же, что и уровень моря».

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