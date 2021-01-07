Подготовка визита президента России Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года сродни «триллеру похлеще голливудского». Такую аналогию провел министр обороны страны Сергей Шойгу в документальном фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», опубликованном на сайте «Вести.ru».

Шойгу предположил, что детальный фильм о поездке главы государства в Сирию мог бы, помимо триллера, стать хорошим учебным пособием по организации подобных мероприятий для «всех служб».

Путин прибыл в Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом 7 января 2020 года. Российский президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Путин посетил мечеть Омейядов, где ему показали нетленную голову Иоанна Крестителя, затем президент встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в православной церкви Святой Девы Марии.

Minval.az