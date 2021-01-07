«Разработаны механизмы поддержки семей наших солдат, ставших шехидами во второй Карабахской войне, принимавших участие в войне, получивших ранения. Также по Вашему распоряжению 31 декабря пенсии семей шехидов были увеличены до 500 манатов, пенсии инвалидов войны 1-й группы — до 400 манатов, пенсии инвалидов войны 2-й группы — до 350 манатов, пенсии инвалидов войны 3-й группы — до 300 манатов».

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, в ходе выступления на посвященном итогам 2020 года совещании под председательством президента Ильхама Алиева .

По его словам, пенсии Национальных героев увеличены до 1800 манатов.

Министр отметил, что проведенная за последний месяц работа, связанная с семьями лиц, принимавших участие или ставших шехидами во второй Карабахской войне, охватила 7 тысяч человек.

«2300 гражданам назначены социальные выплаты. 2000 семей шехидов и семей участников войны были вовлечены в программы самозанятости, а 2700 гражданам были оказаны социально-психологические и реабилитационные услуги».

Minval.az