В ближайшее время на освобожденных территориях Азербайджана начнется изучение возможности использования потенциала геотермальных источников для получения энергии.

Об этом сказали в министерстве энергетики Азербайджана, передает Тренд.

Как отметили в ведомстве, запасы термальной воды в Кельбаджарском районе составляют 3,093 тысячи кубических метров, а в Шуше — 412 кубических метров в сутки.

«По количеству солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы занимают второе место после территории Нахчыванской АР»,- сказали в министерстве энергетики.

Minval.az