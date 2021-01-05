По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуниа, известно, что подтвержденный в Грузии новый штамм коронавируса распространяется быстрее. Поэтому, как говорит Габуния, нужна осторожность. Габуния призвала население следовать необходимым рекомендациям.

«Вчера мы узнали о подтверждении нового штамма коронавируса. В одном из трех подозрительных случаев было подтверждено существование нового видоизмененного штамма, который фактически клинически совпадает с ранее известным штаммом.

Единственное, что известно на данный момент, что этот тип штамма распространяется быстрее, соответственно, требуется больше осторожности как при использовании средств индивидуальной защиты, так и при обеспечении соблюдения установленных правил в бизнес среде и местах публичных собраний», — заявила Тамар Габуния.

Minval.az