«В ходе начавшейся 27 сентября наступательной операции азербайджанской армии враг был разгромлен. Кровь наших шехидов отомщена. Согласно пункту 8 3-стороннего заявления от 10 ноября 2020 года, военнопленные, заложники, а также тела должны быть обменены».

Об этом сегодня на пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.

Он сказал, что Государственная комиссия в одностороннем порядке 2 декабря, 9 декабря, 11 декабря передала Армении лиц, имеющих армянское гражданство, а также армянских военнослужащих.

«14 декабря 2020 года 14 граждан Азербайджанской Республики были освобождены из армянского плена, и доставлены на родину. В соответствии с трехсторонним заявлением последний процесс состоялся 28 декабря. 58 лиц армянской национальности были возвращены. Еще остаются 5 военных и 2 гражданских лица. На противоположной стороне удерживаются два гражданских лица».

Minval.az