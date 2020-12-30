Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил бойцов ОМОНа за то, что те не дрогнули в период массовых протестов после выборов в августе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил бойцов ОМОНа за то, что те не дрогнули в период массовых протестов после выборов в августе.
Дата: 2020/12/30 17:12
Раздел: Бывший СССР
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