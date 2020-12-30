«Пока последний омоновец не скажет мне уходить. я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу», — сказал президент.

После президентских выборов в Белоруссии проходят акции протеста, участники которых считают, что победу на голосовании одержала лидер оппозиции Светлана Тихановская. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.