Неоднократно говорилось о том, что, кроме документа от 10 ноября, нет никакого другого документа, нет и никакой устной договоренности.

Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 29 декабря вице-спикер парламента Армении от правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян, отвечая на вопрос, существует ли на самом деле в этом трехстороннем заявлении секретная часть.

«С первого дня говорилось обо всем — фотографии, видеоматериалы, имеют место разные спекуляции. Это соглашение никоим образом не касается границы РА, относится настолько, насколько об этом уже упоминалось», — заявил Симонян.

На замечание о том, что Пашинян говорил и об устных договоренностях, вице-спикер парламента Армении отметил.

«Устная договоренность существует не между премьер-министром и президентом Азербайджана, а с Российской Федерацией, о чем пишут, к примеру, в прессе, что ожидается встреча. Это не касается границ».

Minval.az