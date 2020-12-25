Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает МИД РФ.

«В соответствии с решением правительства РФ в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между РФ и МККК.

«Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу «на земле» в сферах, входящих в его мандат», — добавили в министерстве.

Minval.az