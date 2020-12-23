С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 14 декабря 2020 года введение на территории страны особого карантинного режима и установление ограничений движения резко сократили использование автомобилей, а автотранспортные средства в основном припаркованы во дворах жилых зданий.

Как сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласно данным, во многих случаях парковка автомобилей у входа в здания, на проезжей части автомобильных дорог, или непосредственно возле систем противопожарного водоснабжения препятствует движению автомобилей спасательных, пожарных и других крупногабаритных автомобилей специального назначения во время чрезвычайных ситуаций, а также затрудняет подачу воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров, а в некоторых случаях делает это невозможным.

Анализ причины пожаров, произошедших в последнее время в стране, а также пожаров, наблюдаемых в ряде зарубежных стран, требует своевременного принятия необходимых мер. Проблема состоит в том, что автомобили паркуются в неположенных местах, (там, где находят место) и этим создают серьезные препятствия спасателям для оперативного выполнения своих обязанностей.

«Учитывая вышесказанное, мы еще раз напоминаем гражданам о важности парковки автомобилей только в положенных местах, сохраняя расстояние друг от друга, для беспрепятственного доступа во двор зданий спасательных и пожарных автомобилей, других крупногабаритных автомобилей специального назначения во время чрезвычайных ситуаций, для комфортного использования гидрантов при тушении пожаров», — говорится в сообщении.

Minval.az