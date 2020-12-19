Армения продолжает уступать даже в условиях режима прекращения огня. Это чревато либо полным исчезновением Армении с карты мира, либо превращением ее в жалкую страну, с которой никто не будет считаться.

В этом убежден лидер «Движение во имя спасения родины» Вазген Манукян.

Выступая на акции оппозиции в Ереване, Манукян сказал, что в Армении по сути установилось безвластие.

«Если так продолжится дальше, мы не сможем обеспечить безопасность нашего народа. С нами никто не захочет считаться», — сказал цитирует слова Манукяна Спутник-Апмения.

Minval.az