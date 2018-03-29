Российские политики должны признать геноцидом погромы, совершенные в марте-апреле 1918 года в Баку армянами против азербайджанцев, заявил российский историк Олег Кузнецов, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«События 1918 года являются геноцидом. Указом экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года, 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. Этот указ был подписан абсолютно справедливо и имеет правовую основу. Поэтому признание геноцида азербайджанцев – долг российских политиков», — заявил О.Кузнецов на международной научной конференции «100-летие геноцида азербайджанцев. Геноцид, военная агрессия и этнические чистки в современном мире».

В свою очередь, глава центра стратегических исследований «Новая Турция» Кямаль Чичек, отметил, что Армения в силу своей шовинистической политике является моноэтническим государством на Кавказе. «Только Армения благодаря своей шовинистической государственной политике является единственным моноэтническим государством на Кавказе», — заявил К.Чичек.

К.Чичек добавил, что Армения постоянно претендует на земли соседей – Турции, Азербайджана, Грузии, «в то время как эти страны не имеют территориальных претензий к Армении».

«На протяжении последних веков Турция и Азербайджан страдают от оккупационной и захватнической политики армян», — подчеркнул он.

Minval.az