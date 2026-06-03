Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

Пострадали несколько человек, поврежден ряд объектов, сообщает губернатор Александр Беглов. Сообщается о сбитии 50 украинских дронов над Ленинградской областью.

08:20 В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА загорелся «Петербургский нефтяной терминал» — один из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России.

Атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума, куда должны прибыть иностранные бизнесмены и делегации.