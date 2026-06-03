Иран нанёс ракетные удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране заявили, что это ответ на американские атаки по позициям на острове Кешм.

КСИР назвал действия США «вопиющей агрессией» и пригрозил новым «сокрушительным ответом» в случае нарушения границ Ирана.

По предварительным данным, сирены также звучали в Саудовской Аравии. Бахрейн закрыл воздушное пространство, самолёты вынуждены облетать регион. Очевидцы публикуют кадры горящих обломков, упавших в Кувейте.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о возможной приостановке контактов с США, однако Дональд Трамп назвал это фейком и заявил, что переговоры продолжаются ежедневно.