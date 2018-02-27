Телеканал Xəzər подготовил репортаж об армянском диверсанте, задержанном Азербайджанской армией, который сейчас содержится в одной из бакинских тюрем, информирует Minval.az.

«Армянского диверсанта Арсена Багдасаряна поймали 26 декабря 2014 года при попытке заложить мину на линии войск.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Арсен признался, что совершил преступление по приказу бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

В тюрьме Багдасарян научился говорить по-азербайджански и даже смастерил из картона азербайджанский флаг.

В тюрьме к армянскому диверсанту не применяют насилие, что он сам признает.

Арсен Багдасарян отправляет из тюрьмы послания в Армению. С помощью сообщества Международного красного креста он часто общается с семьей. Он даже поздравил своего брата с рождением сына.

В тюрьме Арсен содержится в нормальных условиях и говорит, что он в хороших отношениях с другими заключенными», — говорится в репортаже.