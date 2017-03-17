В административном здании Насиминского районного суда Баку в пятницу продолжился суд по уголовному делу бывшего командующего Военно-морскими силами минобороны вице-адмирала Шахина Султанова и 27 других обвиняемых.

Как сообщил Trend адвокат Султанова Тельман Абдиев, на процессе, прошедшем под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, был вынесен приговор.

Шахин Султанов был осужден на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Другой обвиняемый – Казым Аскеров также был осужден условно и освобозжден в зале суда. Обвиняемый Галиб Гаджиев был осужден на пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года

К другим обвиняемым лицам – Камандару Пашаеву, Вугару Гаджиеву, Азизу Хыдырову также была применена статья 70 (Условное осуждение) УК, и они были освобождены в зале суда

Отметим, что на процессе Шахин Султанов выступил с последним словом и попросил суд оправдать его. Гособвинитель попросил у суда для Султанова наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, для других обвиняемых – сроком на 5-7 лет. Также попросил для трех обвиняемых условного наказания.

Напомним, что согласно распространенной Республиканской военной прокуратурой информации, в ходе проведения проверок в ВМС были выявлены нарушения закона.

В связи с выявленными правонарушениями Республиканской военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший командующий Военно-морскими силами, вице-адмирал Шахин Султанов. На основе представления Республиканской военной прокуратуры 23 апреля прошлого года Бакинский военный суд избрал в отношении Султанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Шахин Султанов обвиняется по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК Азербайджана. Некоторое время назад в Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство, вынес соответствующее постановление, и Султанов был отпущен на свободу.