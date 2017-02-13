В Республике Дагестан РФ 4 дня назад правоохранительными органами были задержаны около 400 граждан Азербайджана.

Об этом Abzas.net сообщил один из близких задержанных. По его словам, уже 4 дня сотрудники Дагестанской миграционной службы держат их в городе Дербент, и требуют у них крупную сумму денег.

По словам источника, азербайджанцы задержаны за то, что у них не были в порядке документы:

«Фактически нас 4 дня держат в тюрьме. Наши документы могут быть незаконными, но это не значит, что без решения суда нас могут держать в тюрьме. Если у нас не в порядке документы, пусть депортируют, но нас держат в ужасных условиях и требуют деньги».

«Мы в курсе о произошедшем в Дербенте», — сказал Lent.az сотрудник пресс-службы посольства Азербайджана в России Джавид Набиев. По его словам, эта проблема находится в центре внимания посольства, будет дана дополнительная информация о предпринятых мерах.

«В настоящее время в Дербентском городском управлении полиции содержаться около 200 граждан Азербайджана», — заявил корреспондент газеты «Дербент» Тельман Тахирли.

Согласно информации, все они работали на стройке в Дербенте, и ни у кого из них не было разрешения на работу.

«В Дербенте осуществляется социальная программа: старые здания в центре города сносятся, а людей переселяют в новые дома около моря. Но жители не хотят переселяться из центра, поэтому возникло недовольство. Когда приехала специальная комиссия, то выяснилось, что на стройте незаконно работают около 200 граждан Азербайджана. Их доставили в полицию, так как у них не было разрешения на работу. Местные жители приносят им еду. Городская мэрия тоже оказывает помощь. Вероятно, все они будут депортированы», — сказал Тахирли.