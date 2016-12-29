Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

«Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, Минобороны распространит сообщение по официальным каналам», — сказал он.

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Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о боестолкновение на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном.

По его словам, утром 29 декабря на отрезке государственной границы РА к югу от села Чинари Тавушского марза азербайджанскими войсками якобы была предпринята попытка диверсионной вылазки.

«Армянские вооруженные силы вступили в бой с противником. Применяется снайперский и гранатометный огонь, бой продолжается», — утверждает Ованнисян.

Кроме того, армянская сторона сообщила о потерях в результате боев.

«Убиты старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», — заявил Ованнисян.

Минвал пока не располагает комментариями оборонного ведомства Азербайджана.

Между тем, согласно утренней сводке оборонного ведомства Азербайджана, вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района, а также в селе Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.