ПО «Азнефть» усилило меры безопасности и ограничило проведение опасных работ из-за неустойчивой и ветреной погоды, сообщили в производственном объединении.
В структуре отметили, что в соответствии с нормами охраны труда принимаются необходимые меры для защиты здоровья работников.
На всех производственных участках проводится постоянное информирование сотрудников, а ситуация остается под контролем.
«На всех производственных участках проводится постоянное информирование, ситуация находится под контролем», – говорится в сообщении ПО.