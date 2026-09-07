ПО «Азнефть» усилило меры безопасности и ограничило проведение опасных работ из-за неустойчивой и ветреной погоды, сообщили в производственном объединении.

В структуре отметили, что в соответствии с нормами охраны труда принимаются необходимые меры для защиты здоровья работников.

На всех производственных участках проводится постоянное информирование сотрудников, а ситуация остается под контролем.