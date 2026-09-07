Курс Армении на евроинтеграцию не получает взаимной поддержки со стороны Евросоюза и может обернуться для Еревана бесконечным ожиданием возможности присоединиться к объединению, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пашинян, как говорил не раз, наступает на «украинские грабли». Ереван фактически избрал путь европейской интеграции без каких-либо юридических гарантий на взаимность. Ереван был предупрежден: на двух стульях усидеть не получится. Либо членство в ЕАЭС с рыночными и торговыми преимуществами, либо тернистый путь на объединение с ЕС с бесконечно долгим ожиданием в предбаннике. Но это их выбор», – сказал Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что стремление нынешних армянских властей к евроинтеграции «подвергло серьезным рискам пересмотра многолетнее сотрудничество с Россией» и одновременно ослабило экономику страны, в значительной степени ориентированную на российский рынок.